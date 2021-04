Ce posturi TV transmit principalele competitii din fotbal? Ca in fiecare an si in 2021 putem sa urmarim la televizor principalele competitii, indiferent ca vorbim de fotbal sau tenis, competitii din Romania, Europa si din toata lumea. In cazul competitiilor de fotbal, principalii furnizori sunt cei de la DigiSport si Telekom Sport. Momentan, nu exista vren operator in tara noastra care sa detina cele doua posturi in grila lor de programe, astfel apare interesul și pentru meciuri online , vizionate pe internet. Insa exista casele de pariuri, marea majoritate a acestora putand sa transmita live cele mai importante competitii de fotbal din Europpa. Vorbim… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

Sursa articol si foto: presaonline.info

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai recente studii arata ca romanii sunt nerabdatori sa calatoreasca din nou, cei mai mulți avand deja planuri pentru concediu. Principalul motiv pentru care romanii iși doresc sa plece in concediu este stresul generat de restricțiile anti-pandemie impuse in ultimul an. Potrivit unui studiu realizat…

- Dupa un an de pandemie, romanii iși cauta locuri de munca, dar oferta este relativ limitata. Potrivit Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Munca, la sfarșitul lunii martie erau peste 12.000 de locuri de munca disponibile in țara și alte 1000 disponibile in Europa pentru lucratori din Romania. Oferta…

- Principalele declarații ale coordonatorului campaniei de vaccinare: Se poate vizualiza tipul de vaccin pe fiecare centru de vaccinare, cu ajutorul hartei de vaccinare. Harta cuprinde toate tipurile de vaccin disponibile in platforma. Vom putea da posibilitatea persoanelor sa se programeze in centrele…

- Liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Cioloș, a spus referitor la viitorul certificat european de vaccinare ca in curand Comisia Europeana (CE) va veni cu o propunere legislativa in acest sens. „Aș vrea sa fie cateva lucruri foarte clare. Vorbim despre un certificat care sa…

- Preluarea InternetCorp SRL marcheaza inceputul unui process de extindere la nivel european, prin crearea de sinergii cu alte companii din portofoliul PDG. InternetCorp, unul dintre cei mai importanti publisheri din Romania si una dintre cele mai mari regii de vanzari de pe piata de media,…

- De la debutul pandemiei, 1.2 miliarde de elevi din peste 180 de țari au fost afectați de inchiderea școlilor și, implicit, de trecerea acestora in sistem online sau hibrid. In afara lipsei de echipament pentru desfașurarea orelor la distanța, elevii și cadrele didactice trebuie sa fie pregatiți pentru…

- Dinamo și FCSB se intalnesc astazi, de la ora 20:45, in episodul 180 din „Derby de Romania” și primul din 2021. Partida din runda #21 a Ligii 1 va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, TV Telekom Sport 1 și LookSport+. Daniel Pancu (43 de ani), un personaj…

- Dinamo și FCSB se intalnesc astazi, de la ora 20:45, in episodul 180 din „Derby de Romania” și primul din 2021. Partida din runda #21 a Ligii 1 va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, TV Telekom Sport 1 și LookSport+. In ultimul sezon fara play-off și play-out,…