FCSB, Universitatea Craiova și Sepsi vor incerca, in aceasta seara, sa obțina calificarea in turul 3 preliminar din Conference League. Prima formație romaneasca ce va incerca sa obțina calificarea este și echipa cu cele mai multe șanse: Sepsi SF. Gheorghe. De la ora 20:00, covasnenii vor juca, in deplasare, cu Olimpija Ljubljana. Meciul va fi transmis in direct de TVR 1. In tur, Sepsi s-a impus cu 3-1. Celelalte echipe romanești, FCSB și Universitatea Craiova, vor juca de la ora 20:30, pe teren propriu. Vicecampioana Romaniei va intalni formația georgiana Saburtalo Tbilisi, locul 5 in sezonul…