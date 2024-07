Cupa “Teo” Suciu de Sus, la final de iulie

In localitatea Suciu de Sus, va avea loc turneul de fotbal Cupa “Teo”, ediția 2024, destinat grupelor de vârstă Under 11, Under 13 și Under 15. Sâmbătă, 27 iulie, începând cu ora 10.00, vor intra în competiție juniorii Under 15, iar duminică, 28 iulie, de la aceeași oră, categoriile de vârstă Under 13 și… [citeste mai departe]