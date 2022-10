Vestea ca Daniela Crudu va deveni mama in aproximativ jumatate de an a luat prin surprindere lumea showbiz-ului. Ce posteaza fosta asistenta TV pe Onlyfans și cați bani caștiga. Deși e insarcinata in trei luni, bruneta nu se va opri și spune ca va poza pana cand starea de sanatate ii va permite.