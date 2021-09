Romania se pregatește pentru meciul cu Liechtenstein, contand pentru preliminariile CM 2022, care este programat duminica, de la ora 21:45, pe Arena Naționala din București. Meciul Romaniei cu Liechtenstein, de duminica, de la 21:45, va fi in direct pe PRO TV și LIVE VIDEO pe www.sport.ro. Ce post TV transmite meciul Romania – Liechtenstein Martin Stocklasa (42 de ani) este antrenorul celor din Liechtenstein din ianuarie 2021, dupa ce a fost promovat de la naționala U21, iar in cariera de jucator a strans 113 meciuri și cinci goluri pentru prima reprezentativa. El a fost pe teren in patru meciuri…