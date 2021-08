Ce post TV transmite meciul CFR Cluj-Young Boys, din turul 3 preliminar Champions League

CFR Cluj va disputa dubla manșa in turul al treilea preliminar din cadrul Champions League in compania elvețienilor de la Young Boys, in direct la Digi Sport 1. Manșa tur va avea loc marți, de la ora 21:00, in timp ce returul se va disputa marțea viitoare, de la 21:30. Young Boys are 15 titluri de campioana și mai are in palmares 7 Cupe ale Elveției, precum și o Cupa a Ligii Elveției. Echipa antrenata de David Wagner are un lot cu o valoare totala de 61,8 milioane de euro, potrivit publicației de specialitate Transfermarkt. Cea mai buna cota dintre jucatori o are atacantul francez Jordan Siebatcheu…