Ce post scoate la concurs aeroportul din Cluj în această perioadă? Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca face angajari. Are nevoie de un șef serviciu contabilitate. AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizeaza in data de 01.08.2024, ora 10.00, selectie pentru ocuparea postului vacant pe perioada nedeterminata: Șef Serviciu Contabilitate: 1 post. Conditii necesare: • Studii superioare economice absolvite cu diploma de licența; • Experiența in domeniul economic de minimum 10 ani; • Cunostinte Microsoft Office (Word, Excel); • Cunoștințe aprofundate in domeniul activitații economico-financiare, legislației financiar contabile și fiscale;… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

