Atributiile viitoare ale comisarului european Mariya Gabriel vor fi extinse, iar portofoliul sau va fi redenumit 'inovare, cercetare, cultura, educatie si tineret', a anuntat miercuri, la Strasbourg, presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informeaza novinite.com.



'Cultura si educatia sunt ceea ce ne leaga istoria de viitorul nostru. Acest lucru ne face unici - sufletul nostru, cultura noastra, diversitatea noastra, mostenirea noastra. Si stiu ca este in siguranta in mainile Mariyei Gabriel'', a spus Von der Leyen in discursul care a precedat…