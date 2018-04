Ce porecle are Laura Cosoi? De ce îi spune soțul ei „Țigănuș“?

Invitata in cadrul emisiunii Adevar sau provocare de pe Unica.ro, Laura Cosoi, vedeta de pe coperta revistei UNICA, numarul de mai, a povestit despre poreclele pe care le-a avut de-a lungul timpului și despre cum o striga cateodata soțul ei. Cosmin Curticapean, cu care Laura Cosoi este casatorita de trei ani, ii spune din cand in cand „Țiganuș“, pentru ca el mereu iese in pierdere cand se confrunta cu ea. De asemenea, Laurei i s-a mai spus Laura Balaura, la școala invațatoarea ii spunea Ana, iar mama ei ii spunea Tess, inspirata de protagonista romanului „Tess D’Urberville“, de Thomas Hardy, interpretata…