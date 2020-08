Stiri pe aceeasi tema

- Connect-R este unul dintre cei mai indragiți artiști de la noi. Fanii știu aproape totul despre el, pentru ca este foarte activ pe rețelele sociale. Cantarețul posteaza zilnic Instastory-uri prin intermediul carora ii ține pe aceștia la curent cu tot ce se intampla in viața lui de zi cu zi.

- Momente mai puțin placute pentru Connect-R, in aceasta dimineața. Vedeta a ajuns pe mana medicilor de la Spitalul Fundeni. Artistul a fost anesteziat și i-au fost efectuate analize complete, el ne indeamna pe toți sa avem grija de noi! Cauza vizitei mai puțin așteptate este o gastrita, a confirmat Connect-R,…

- Apple inchide din nou unele magazine in SUA, din cauza cresterii numarului de cazuri de COVID-19 Apple a anuntat vineri ca va inchide din nou unele magazine din Florida, Arizona, Carolina de Sud si Carolina de Nord, din cauza cresterii numarului cazurilor de Covid-19 in tara, transmite Reuters. Măsurile…

- Cu cel putin 2.500.091 de cazuri si 192.158 de decese asociate noului coronavirus, Europa ramane continentul cel mai afectat de pandemia de COVID-19, chiar daca in prezent in America Latina boala progreseaza cel mai rapid. Coronavirus in lume. Peste 450.000 de oameni au murit din cauza COVID-19…

- Mihail Ignatiev a fost spitalizat in conditie critica avand pneumonie in ambii plamani si a fost plasat pe ventilatie mecanica luna trecuta. Ignatiev a fost primul fost guvernator care l-a actionat in instanta pe Vladimir Putin, considerand ca a fost concediat abuziv. Ignatiev a fost eliberat din functie…

- Patru trenuri de calatori au fost oprite in vestul țarii din cauza ploilor din ultimele ore, care au dus la deranjamente majore la sistemul de alimentare cu energie electrica a liniei de contact.Purtatorul de cuvant al CFR SA, Oana Branzan, a anunțat, vineri dimineața, ca traficul feroviar…

- Openul Japoniei la tenis (5-11 octombrie), castigat anul trecut la Tokyo de Novak Djokovic, a fost anulat de teama unui al doilea val al pandemiei de coronavirus, au anuntat organizatorii niponi, citati de AFP. Intr-un comunicat, organizatorii Openului Japoniei au precizat: ''Tinand cont de…

- Stresul din primii ani de viata poate duce la o maturizare mai rapida a anumitor regiuni ale creierului in timpul adolescentei. De asemenea, stresul resimtit mai tirziu in viata duce la o maturizare mai lenta a creierului unui adolescent. Acestea sint rezultatele unui studiu pe termen lung condus de…