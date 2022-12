Stiri pe aceeasi tema

- Fostul fotbalist Ionel Danciulescu isi serbeaza astazi ziua de nastere, implinind 46 de ani. Nascut la Slatina, Danciulescu este jucatorul roman care a disputat cele mai multe meciuri in prima divizie 515 , e al doilea marcator din istoria campionatului, cu 214 goluri dupa Dudu Georgescu si golgeterul…

- Ioana Nastase a aflat ca soțul sau s-a urcat din nou la volan in timp ce era sub influența bauturilor alcoolice. Fratele ei a fost cel care i-a dat vestea, mai ales ca bruneta și fostul tenismen nu mai sunt impreuna. Cei doi s-au desparțit din nou și traverseaza o perioada dificila.„Nu am știut nimic…

- Aleix Garcia (25 de ani), intre octombrie 2020 și ianuarie 2021 jucator la Dinamo București, este dorit de doi dintre granzii din Spania, Atletico Madrid și Barcelona! Aleix Garcia a semnat in vara lui 2021 cu Girona și se afla acum in cel mai bun moment al carierei. Mijlocașul adus la Dinamo de managementul…

- Banel Nicolița, fostul mijlocaș al Stelei, a rememorat autogolul cu Real Madrid de acum 16 ani, de pe „Santiago Bernabeu”, scor 0-1. Acesta a dezvaluit in cadrul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu” gandurile pe care le-a avut dupa acel meci și cum l-au susținut cei din echipa. Emisiunea „Prietenii lui…

- Iosif Rotariu (59 de ani), fostul internațional roman, a analizat prestația echipei naționale din meciul cu Finlanda, 1-1, și a prefațat duelul cu Bosnia, din Liga Națiunilor. Romania infrunta Bosnia de la 21:45, in ultima runda din Liga Națiunilor (Divizia B, Grupa a 3-a, etapa #6). Partida e liveTEXT…

- Adrian Mutu este unul dintre cei mai mari fotbaliști din Romania. Dupa ce și-a incheiat cariera de jucator, acesta a devenit antrenor al echipei din care a facut parte cu cațiva ani in urma. Fostul fotbalist nu iși expune atat de mult viața privata, insa, foarte puțini sunt cei care știu porecla pe…

- Banel Nicolița (37 de ani), fostul fotbalist de la FCSB, a comentat zvonurile despre o posibila relație pe care ar avea-o cu Vica Blochina (47), fosta amanta a lui Victor Pițurca (66), cu care are și un fiu. Dupa ce in presa au aparut zvonuri privind o posibila relație intre fostul fotbalist și prezentatoarea…

- Vlad, fiul fostului arbitru Alexandru Tudor, a fost transferat de vicecampioana de la FC Argeș, in ultima etapa de campionat a reușit o „dubla” pentru FCSB II, in Liga a 3-a, și e cel mai bun marcator, la egalitate cu Ianis Stoica. Weekendul trecut, in echipa secunda a FCSB-ului, care activeaza in Liga…