CE Polo (m): România s-a calificat la barajul pentru sferturi și se va duela cu Grecia Nationala de polo a României s-a calificat, sâmbata, la barajul pentru sferturile de finala ale Campionatului European de la Budapesta, dupa ce a încheiat grupa B a competitiei pe locul 3. Adversara tricolorilor este Grecia.

Sâmbata s-au jucat ultimele doua partide ale grupei B, între România – Rusia 11-10 si Serbia – Olanda 11-4.



Astfel, Serbia încheie lider, cu 9 puncte, urmata de Rusia si România, cu câte 3 puncte. Olanda, tot cu 3 puncte, este eliminata din cursa si va juca pentru locurile 13-16.



România… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a dezamagit la actuala ediție a Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia.In afara unui meciului cu Ungaria, decis in ultima secunda, printr-o aruncare de la 7 metri transformata de Cristina Neagu, tricolorele n-au reușit pana acum nici o evoluție notabila in Japonia.Mai mult, au fost…

- Capitanul nationalei de handbal feminin a României, Cristina Neagu, a vorbit, sâmbata, într-un interviu pentru FR Handbal despre parcursul echipei la Campionatul Mondial din Japonia, despre victoria decisiva cu Ungaria, care a dus tricolorele în grupele principale, dar si despre…

- Franța, campioana mondiala și europeana, invinsa de Danemarca, nu prinde primele 12 locuri! Olanda a revenit cu Norvegia de la -4. Rusia și Spania, singurele echipe cu punctaj maxim in grupa. GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa de jurnaliști la Campionatul Mondial de handbal feminin…

- La capatul unei partide epice, Romania a invins, vineri, Ungaria, scor 28-27, și s-a calificat in grupele principale de la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia.Romania a fost condusa cu 16-10 la pauza, dar a revenit extraordinar in repriza secunda, reușind sa marcheze golul victoriei in…

- Selectionata de fotbal a Tarii Galilor este ultima echipa calificata la EURO 2020 din preliminariile continentale, dupa ce a invins Ungaria cu scorul de 2-0, marti seara, pe teren propriu, in Grupa E.Cele 20 de echipe calificate la EURO 2020 din preliminarii sunt Anglia, Cehia, Ucraina, Portugalia,…

- Selectionata Romaniei a fost repartizata in Grupa C, alaturi de Spania, Ungaria si Muntenegru, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2019, care va avea loc in Japonia, intre 30 noiembrie si 15 decembrie, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri, 21 iunie, la Tokyo. GSP: Acuzații de dopaj in handbalul…

- La eveniment vor participa aproximativ 80 de oameni de stiinta din Germania, Franta, Italia, Spania, Austria, Ungaria, Croatia, Serbia, Bulgaria si Romania, fiind vorba despre persoane interesate de istoria provinciilor dunarene din lumea romana. Tema din acest este este Romans and Natives in the Danubian…

- Nationala masculina de polo va juca în grupa B la Campionatul European din 2020, cu selectionatele Serbiei, Olandei si Rusiei, s-a stabilit în urma tragerii la sorti care a avut loc marti, informeaza News.ro. Componenta celorlalte grupe: Grupa A: Germania, Slovacia, Croatia, Muntenegru;Grupa…