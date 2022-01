Stiri pe aceeasi tema

- Legea pentru nomazii digitali in Romania a fost adoptata de Parlament. Ea consta i n introducerea unui nou scop pentru obținerea unei vize de lunga ședere in Romania pentru cetațenii statelor terțe din afara Uniunii Europene. In luna septembrie, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, in calitate…

- Președintele Klayus Iohannis a luat act, vineri, de demisia lui Florin Roman din funcția de ministru al Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii. De asemenea, șeful statului a semnat decretul de desemnare a lui Virgil Popescu, ministrul Energiei, ca interimar.

- USR il cheama pe ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Florin Roman, la Ora Guvernului, luni, 20 decembrie 2021, pentru a da explicații cu privire la acuzațiile de plagiat care i se aduc. Cercetarea și digitalizarea Romaniei au incaput, odata cu investirea noului guvern, pe mainile unui plagiator.…

- Florin Roman, ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, și-a trecut in CV lucrarea „Teoria sistemelor informationale”, insa nu poate fi gasita nici la editura, nici la Biblioteca Nationala. Acesta a declarat ca el n-a ajuns „ministru la beletristica și nu e cel mai important lucru”. Totodata,…

- Dupa ce Libertatea a aratat ca Florin Roman și-a trecut in CV o carte care este de negasit , ministrul digitalizarii a scris, vineri, pe Facebook ca nu este vorba despre o carte, ci de un un articol publicat intr-o revista. Pe care nu-l mai gasește și nici nu indica numele revistei. In dialogul cu Libertatea,…

- Florin Roman, detine in CV lucrarea „Teoria sistemelor informationale”, despre care sustine ca a scris-o si a aparut la Editura Academiei Romane, in 2006. Potrivit Libertatea, volumul nu poate fi gasit nici la editura, nici la Biblioteca Nationala, iar ministrul sustine ca nu l-a gasit nici acasa. Publicatia…

- Noul ministru al digitalizarii, Florin-Claudiu Roman, deține in CV lucrarea „Teoria sistemelor informationale”, despre care susține ca a scris-o și a aparut la Editura Academiei Romane, in 2006. Volumul nu poate fi gasit nici la editura, nici la Biblioteca Naționala, iar ministrul susține ca nu l-a…

- Klaus Iohannis a desemnat premierul astazi, 22 noiembrie. Nicolae Ciuca este noul prim-ministru al Romaniei, iar coaliția de guvernare are in componența PSD, PNL și UDMR. PSD are cele mai multe ministere, iar printre miniștri este desemnat și un bistrițean. Este vorba despre Vasile Dancu. Iata lista…