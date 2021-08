Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce se apropie Congresul PNL, se intețesc atacurile intre tabere. Seful PNL, Ludovic Orban l-a atacat pe Emil Boc, sustinatorul lui Florin Citu, iar replica primarului din Cluj-Napoca nu s-a lasat asteptata.

- Laurențiu Reghecampf (45 de ani), antrenorul de la Universitatea Craiova, a raspuns afirmațiilor lui Marius Șumudica (50), tehnicianul de la CFR Cluj, care in urma cu cateva zile s-a declarat sigur de faptul ca va caștiga campionatul. „CFR ia campionatul și anul asta! Și-l vom lua la pas! La pas vom…

- Președintele organizației județene a PNL, Gheorghe Flutur, a fost prezent duminica alaturi de 25 de lideri de filiale din țara, printre care toți liderii județelor Moldovei, la ședința Comitetului Județean de Coordonare al PNL Cluj pentru susținerea premierului Florin Cițu la funcția de președinte al…

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca fostul premier Emil Boc ar fi fost luat in echipa generalul SRI Florian Coldea acum doi ani, iar in prezent este omul acestuia (mai multe pe acest subiect aici). Primarul Clujului, Emil Boc, spune in exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO ca nu este in…

- Intrebat ce mai are de oferit PNL-ului, Orban a raspuns: ”Domnul Boc a spus ca mi s-a terminat benzina și am recunoscut. Intr-adevar, nu mai am benzina, pentru ca viitorul sunt mașinile electrice și nu mai e nevoie de benzina, e nevoie de baterii, iar in materie de baterii, unii colegi imi spun Duracell.…

- Multa lume se intreaba in interiorul Partidului Național Liberal de ce este Emil Boc un așa mare fan al lui Florin Cițu! Raspunsul este simplu: banii pentru metroul din Cluj alocați prin PNRR. In mod normal acest proiect nu ar fi trebuit niciodata finanțat prin PNRR, deoarece acest program…

- "Pentru votul lui Boc la Congresul PNL, Cițu ii face metrou la Cluj. Cand? Niciodata, desigur! Pentru ca NICIODATA e cuvantul cheie al guvernarii PNL-USR-UDMR", afirma Mihai Fifor, fost ministru al Apararii. Social-democratul explica de ce metroul de la Cluj nu e poate face prin PNRR. "Pentru…

- Ludovic Orban nu se considera un politician prea batran pentru a mai conduce PNL. Intr-o declarație de presa facuta joi in Parlament, el le-a raspuns lui Florin Cițu și Emil Boc care au spus ca PNL „are nevoie de un suflu nou” prin a arata ca a promovat mulți tineri, dar unii l-au dezamagit, potrivit…