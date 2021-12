Ce pofte neobișnuite are Gabriela Prisăcariu de când a devenit…

Gabriela Prisacariu este mama unui baiețel sanatos de trei luni, iar cei care i-au urmarit evoluția de dupa naștere vor sa afla in ce consta regimul ei alimentar, proaspata mamica fiind intr-o forma fizica de invidiat. Intrebata daca a schimbat ceva in timpul sarcinii și mai ales dupa, soția lui Dani Oțil a marturisit ca mananca la fel ca inainte, cu mențiunea ca are cateva pofte neobișnuite acum.