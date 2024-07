Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii au descoperit in sudul Turciei o placa de lut gravata care pare a fi unul dintre cele mai vechi bonuri de plata cunoscute din lume. Scris in alfabet cuneiform, documentul antic dateaza din secolul al XV-lea i.Hr. și consemneaza cumpararea unei mari cantitați de mobilier din lemn. Ministrul…

- Piatra Verde de la Hattusa sau “piatra dorințelor”, așa cum se mai numește, constituie una dintre cele mai renumite atracții din districtul Bogazkale din Corum, Turcia. Hattusa a fost capitala Imperiului Hitit, una dintre cele mai importante civilizații din lumea antica. Piatra dorințelor a reușit…

- In timpul sapaturilor din Kirikkale, a fost descoperit un sigiliu cuneiform folosit de membrii familiei regale in timpul Imperiului Hitit. Buklukkale, situat la aproximativ 100 de kilometri de Ankara, la intersecția riului Kizilirmak, cel mai lung riu din Turcia, a fost un nod de transport important…

- In timpul sapaturilor din Kars, Turcia, arheologii au gasit o centura de aur care cintarește 432 g. Aceasta descoperire, facuta acum mai bine de doua decenii, este acum expusa și demonstreaza maiestria unei epoci trecute. In orașul antic Ani, situat in zona menționata mai sus, arheologii au efectuat…

- Arheologii turci au adus la lumina doua statui cu o vechime de 2.000 de ani care ii infatiseaza pe Zeus si pe Afrodita, zeitati din mitologia greaca, a anuntat luni ministrul Culturii si Turismului din Turcia, Mehmet Nuri Ersoy, transmite agentia Xinhua.

- Arheologii au descoperit ruinele unei vile romane langa Vezuviu, situate sub ramașițele unei alte vile construite deasupra sa mulți ani mai tarziu. Se sugereaza ca aceasta ar putea fi locul in care Augustus, primul imparat roman, și-a dat ultima suflare.

- Turcia și-a informat aliații din NATO ca il susține pe primul ministru al Olandei, Mark Rutte, sa-i succeada lui Jens Stoltenberg la șefia Alianței Atlantice, a anunțat purtatorul de cuvant al ministrului turc de Externe, Oncu Keceli. „Am transmis azi, 29 aprilie, la Bruxelles, unde se afla sediul Alianței,…