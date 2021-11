Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Junior Chamber International (JCI) Targu Mureș, in parteneriat cu Muzeul Județean Mureș, invita targumureșenii la o noua ediție "Turist in orașul tau", care se va desfașura joi 28 octombrie, incepand cu ora 17.30. „De aceasta data vom descoperi impreuna cateva dintre secretele Palatului Culturii,…

- OTP Bank Romania si Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) au semnat un parteneriat pentru facilitarea procesului de absorbtie a fondurilor europene alocate pentru sectorul agricol si antreprenorii rurali prin Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR) in perioada…

- De anul viitor, elevii din orașul Hațeg vor avea, potrivit ADR Vest, o noua școala gimnaziala. Construirea acesteia a fost posibila cu ajutorul fondurilor europene. Școala noua pentru elevii din Hațeg In orașul Hațeg, o noua școala este construita pentru elevi cu ajutorul fondurilor europene. Noua unitate…

- EximBank si Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) au semnat un acord de colaborare cu scopul de a sprijini - prin finantarea companiilor eligibile - accelerarea procesului de absorbtie a fondurilor europene alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR), in perioada de tranzitie…

- Ministrul polonez al Justitiei, Zbigniew Ziobro, a acuzat joi Comisia Europeana ca exercita un "santaj" asupra Poloniei pentru ca a sugerat ca plata fondurilor europene pentru relansare dupa criza sanitara este conditionata de respectarea statului de drept de catre Varsovia, relateaza AFP. "Niciun oficial,…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat conditiile de accesare a fondurilor europene pentru tineri fermieri, ferme mici si pentru cooperare in sectorul agricol si pomicol, potrivit unui comunicat de presa al Agentiei. "Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a publicat…

- Odata cu rectificarea bugetara, avem și noile prognoze ale guvernului in ceea ce privește economia, avand in vedere ca pe acestea se bazeaza bugetul. Așadar, estimarea de creștere economica a fost majorata de la 5%, la 7% pentru acest an, conform Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza ( CNSP ).…

Dintr-o strada de pamant, strada Campului a fost transformata intr-o strada moderna, unde in locul pamantului a fost construit carosabil pavat cu dale din beton, rigole carosabile, trotuare și accese...