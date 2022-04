Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii nu sunt multumiti de salariile pe care noii potroni italieni de la COS Targoviste le ofera viitorilor angajati. Ei ar dori salarii duble fata de cat au decis italienii de la Betrame, firma care a cumparat colosul din industrial de la Targoviste.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca apare o noua funcție de conducere in școlile din Romania. Dupa o intalnire cu primarii orașelor din țara, politicianul a declarat ca a fost de acord si va propune, in cadrul proiectului unei noi legi a Educatiei, instituirea unui nou post in școli. Ce…

- Primaria municipiului Targu Mureș organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de execuție cu durata normala a timpului de munca: o funcție de execuție de inspector clasa I, grad profesional principal – Compartimentul investiții construcții civile din cadrul Direcției…

- Ce salariu incaseaza lunar un pompier de la brigada ISU București. Deși jobul de pompier este unul destul de riscant, asta nu inseamna ca angajații din sistem se bucura de salarii atat de mari. In urma cu ceva timp, pompierii aveau un salariu de baza foarte mic, de doar 1.340 de lei. Lucrurile s-au…

- Factura pentru consumul de energie electrica poate sa dea batai de cap clienților. Ioana Krekan, manager Facturare și Activare in cadrul ENEL, a explicat pentru PRESSALERT.ro ce conține factura. ”In factura de energie electrica a oricarui consumator, se regasesc atat tarife negociate, cat și reglementate.…

- Taylor Fritz (20 ATP) a obținut cel mai important succes al carierei la Indian Wells, invingandu-l pe Rafael Nadal in marea finala. Cu toate acestea, echipa americanului l-a sfatuit pe acesta sa declare forfait inainte de ultimul act contra lui Nadal.

- Ministrul sporturilor din Ucraina, Vadim Gutzeit, le-a recomandat sportivilor din țara sa care merg la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing sa evite pe cat posibil contactele cu sportivii ruși, relateaza agenția germana dpa, care preia o declarație a ministrului acordata site-ului de știri „Tribuna”.