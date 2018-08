Ce poate face diferenta la un salon de infrumusetare ca fiind o afacere de succes sau un plan esuat Afacerile pornite din pasiune se spune ca au si mai multe sanse de reusita. Trebuie sa existe un cunoscator al domeniului pentru a sti ce alegeri conteaza. Unii ar spune ca nu exista neaparat o reteta a succesului garantat, intrucat depinde de mai multi factori strategici ce pot contribui pentru ca afacerea sa mearga ca pe roate.



Luam exemplul unui salon de infrumusetare. In timp ce unii ar spune ca deja piata este acaparata de numeroase locatii de acest gen, cei care stiu sa speculeze piata mai bine isi dau seama ca se poate si mai mult de atat, dar desigur trebuie sa vii cu ceva nou,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

