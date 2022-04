Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Spatar, in varsta de 49 de ani, este mama a doi copii și a divorțat in urma cu cațiva ani, de tatal acestora, Alin Ionescu. Deși și-a dorit sa iși refaca viața, interpreta nu a fost prea norocoasa, iar dupa o relație intensa cu Tibi, cei doi s-au desparțit. Acum aceasta este din nou singura…

- Alexandra Stan are multe planuri pentru anul 2022. Cu toții știm ca artista s-a desparțit de iubit, iar acum susține ca se va concentra cu totul pe cariera ei muzicala. Ce vrea sa faca indragita cantareața.

- Cristina Ștefania are planuri mare de viitor și de fiecare data reușește sa-și traiasca visul. Iubita lui Speak a marturisit ce iși dorește, dar și cat de visatoare este. Artistul o susține in tot ceea ce vrea sa faca, dar totodata ii prezinta și cum vede el realitatea.

- Andreea Banica și soțul ei, Lucian Mitrea au fost nași de cununie pentru Alex Velea și fosta lui soție, Ana Maria Mircea. Artistul a divorțat in 2013, iar de atunci Andreea Banica nu mai pastreaza legatura cu acesta. Iata care este motivul care a dus la cearta dintre cei doi!

- BERBEC- Este o zi buna pentru planuri de viitor. Daca va ganditi de mult timp sa va schimbati locul de munca sau sa va mutati cu traiul, e timpul sa faceti primul pas.TAUR- Va trebui sa luati decizii importante.

- Multe batai de cap astazi pentru cele mai multe zodii. Este ziua cand multi se simt bulversati de solicitarile de la locul de munca. Unii nativi insa fac planuri de viitor. Iata previziunile pentru 18 ianuarie pentru fiecare zodie, scrie observatonews.ro.

- Fostul boxer Constantin Florescu a murit la varsta de 42 de ani, din cauza unui infarct suferit in somn. Constantin Florescu a fost un sportiv cu o poveste unica. A cucerit titluri naționale la box in trei țari diferite, Romania, Germania și Canada. In 2001 a facut și marele pas spre profesioniști.…

- Irina Rimes și Andi Banica au trait o poveste de dragoste, iar cei doi au fost casatoriți, insa mariajul lor a durat doar un an. Cantareața a marturisit ce a determinat-o sa se casatoreasca, dar și care a fost motivul divorțului.