Stiri pe aceeasi tema

- Adela și-a luat viața intr-un mod șocant, dupa o convorbire telefonica cu soțul ei. Tanara s-a impușcat in cap cu arma din dotare, insa a incercat sa acopere zgomotul pistolului. Din pacate, nu s-a mai putut face nimic pentru polițista.

- Cazul tinerei care s-a sinucis in gara din Strehaia a șocat o țara intreaga. Inainte de a recurge la gestul extrem, Adela a dat un ultim apel. Tanara s-a impușcat imediat dupa ce conversația s-a incheiat. Cu cine a vorbit ultima oara Adela Tanara s-a indreptat spre baie și s-a impușcat imediat ce a…

- Adela și-a pus capat zilelor la doar 25 de ani, in aceasta dimineața. Polițista s-a impușcat cu arma din dotare in gara din Strehaia, la puțin timp dupa ce a ajuns la munca. Ce a aparut pe pagina ei, dupa aflarea veștii tragice.

- O polițista s-a impuscat in baia garii din Strehaia, cu pistolul din dotare. Adela Loredana avea 25 de ani si se casatorise recent, tot politist.”La data de 19 ianuarie a.c., ora 09.42, Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți a fost sesizat, prin apel 112, de un polițist din cadrul Poliției Transporturi…

- O politista in varsta de 25 de ani, ajutor de sef de post la Politia Transporturi Strehaia din judetul Mehedinti, s-a sinucis, miercuri dimineața, in baia garii din localitate. Potrivit reprezentantilor Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mehedinti, echipajul medical ajuns la fata locului nu a mai…

- Polițista care s-a sinucis, folosind pistolul din dotare, in gara baii din Strehaia, era casatorita de doar cateva luni. Tanara de 25 de ani era agent de poliție, ajutor de șef de post la Poliția Transporturi Strehaia. Tanara s-a casatorit recent Adela era casatorita din luna septembrie a anului trecut,…

- Cu cine a vorbit ultima oara la telefon Adela, polițista care s-a sinucis in gara din Strehaia. Tanara s-a indreptat spre baie și s-a impușcat, imediat dupa ce conversația s-a incheiat. Șeful tinerei susține ca inainte de a vorbi la telefon, aceasta avea o stare buna de spirit.

- O politista de 25 de ani din Mehedinti s-a impuscat in cap cu arma din dotare in aceasta dimineata. Conform primelor informații, se pare ca tanara a decis sa iși puna capat zilelor din cauza problemelor de care avea parte in viața amoroasa. Polițista de 25 de ani a fost gasita moarta in baia garii din…