Stiri pe aceeasi tema

- Scenariul organizarii alegerilor anticipate variaza de la o formațiune politica la alta. In cadrul emisiunii „In Profunzime” de la Pro Tv, candidatul PAS la funcția de premier, Igor Grosu, susține ca partidul pe care il reprezinta opteaza pentru ideea organizarii unui potențial scrutin electoral in…

- Simona Hapciuc va face o mutare surpriza. Cum va cheltui fosta Faimoasa banii caștigați la Survivor Romania. Planurile ei il implica pe fiul ei de numai trei anișori. Ce va face sportiva cu suma primita in urma participarii la emisiunea din Republica Dominicana. Ce va face Simona Hapciuc cu toți banii…

- Sectorul de apa si apa uzata din Romania are nevoie de o extindere accelerata a retelelor pentru Unitatile Administrativ Teritoriale (UAT) cu peste 2.000 de locuitori, iar autoritatile intentioneaza demararea programului "Prima conectare la apa si canalizare", prevede Planul National de Redresare…

- Parlamentul European a aprobat Mecanismul de redresare si rezilienta in valoare de 672,5 miliarde de euro, conceput pentru a ajuta tarile Uniunii sa combata efectele pandemiei de COVID-19. Regulamentul referitor la obiectivele, finantarea si normele de accesare ale Mecanismului de redresare…

- Trei femei, trei afaceri diferite. Fiecare dintre ele și-a luat inima in dinți și a deschis cate o afacere in timpul pandemiei, sfidand orice așteptari – inclusiv pe ale lor. Alexandra Crașmaru a fondat Iluma Clinique, o clinica dermatologica unde știința și frumusețea se imbina pentru a oferi clienților…

- In perioada 15 ianuarie ora 15:00 pana vineri, 22 ianuarie, ora 9:00, pe platforma informatica programare.vaccinare-covid.gov.ro s-au programat 740.294 persoane din etapa a doua de vaccinare, a transmis Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea.315.449, adica 42%, sunt persoane…

- Ministrul educației Sorin Cimpeanu a declarat duminica seara, la Digi24, ca in continuare nu este exclus niciun scenariu in privința deschiderii școlilor și ca examenele naționale vor fi organizate chiar și in cazul in care școlile vor ramane online pana la sfarșitul anului. Declarația a fost…