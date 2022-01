Stiri pe aceeasi tema

- Capitalul social al Companiei Municipale Imobiliara urmeaza sa fie diminuat cu 57.015.000 de lei, ajungand la 120.000 de lei, prevede un proiect propus de primarul general Nicusor Dan, relateaza G4Media.ro.Potrivit consilierului municipal USR Cosmin Smighelschi, membru in Adunarea Generala a Actionarilor…

- Cum poți afla unde sunt locurile de parcare scoase la licitație in Sectorul 3 se intreaba foarte mulți bucureșteni care nu au reușit inca sa aiba un loc de parcare. Bucureștenii care iși doresc un loc de parcare in Sectorul 3 trebuie sa iși pregateasca deja documentele. Este vorba despre cererea care…

- „Avem putin mai mult de doua luni de cand am dat drumul la caldura, deci putem sa facem o comparatie cu anul trecut. In situatia acestui an, din punct de vedere statistic - si avem toate datele, avem inclusiv un call center in care primim telefoane de la oameni care au probleme cu caldura sau apa calda…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca membrii Comisiei Tehnice de Urbanism de la nivelul Primariei Generale au realizat un raport in baza documentatiilor depuse deja la Primaria Capitalei, raport care a analizat criteriile de care tin cont proiectele depuse la municipalitate. Comisia…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a scris vineri seara, pe Facebook, ca proiectul de hotarare privind noul preț al gigacaloriei nu este deocamdata pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București din 26 noiembrie.„Am convocat Consiliul General al Municipiului București…

- Primaria Capitalei solicita Guvernului finanțarea mai multor proiecte Primaria Capitalei solicita Guvernului finanțarea mai multor proiecte de infrastructura de transport prin programul ''Anghel Saligny'', o ședința a Consiliului General al Municipiului București fiind programata…

- Masura fara precedent la Primaria Municipiului București. La inițiativa lui Daniel Baluța, Primarul Sectorului 4, grupul consilierilor generali PSD au convocat o ședința extraordinara a Consiliului General al Municipiului București (CGMB). Aceștia susțin ca in prag de iarna, Capitala este blocata…