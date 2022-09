Ce planuri are Vica Blochina pentru fiul ei. Vedeta a vorbit despre cariera pe care o vrea pentru Edan

Stiri pe aceeasi tema

- Edan Pițurca e rodul iubirii dintre Vica Blochina și Victor Pițurca. Tanarul in varsta de 14 ani a locuit o buna perioada cu mama lui, insa acum sta cu tatal sau. Intr-un interviu pentru Click, Vica a dezvaluit ce cariera iși dorește pentru baiatul ei. Vica Blochina nu vrea sa-l faca pe Edan fotbalist,…

- Edan Pițurca e rodul iubirii dintre Vica Blochina și Victor Pițurca. Tanarul in varsta de 14 ani a lipsit de la petrecerea de ziua de naștere a mamei lui. Vedeta a explicat pentru Fanatik de ce baiatul ei nu a fost printre invitați, ea distrandu-se pana dimineața alaturi de Banel Nicolița, Marian Dragulescu,…

- Vica Blochina a implinit 47 de ani pe 8 august. Cu ocazia zilei sale de naștere, vedeta a organizat o petrecere la care și-a chemat prietenii apropiați. A avut și muzica live, dar și un fotograf care a imortalizat toate momentele. Petrecerea organizata de Vica Blochina a avut loc la un restaurant cu…

- Vica Blochina a implinit 47 de ani. Vedeta petrece alaturi de prieteni dragi și a primit chiar și un cadiu inedit. La aproape 50 de ani, aceasta arta senzațional și ar face invidioasa orice puștoaica de 20 de ani. Ce a primit din partea prietenilor și cum se simte vedeta in aceasta seara.

- Vladuța Lupau se pregatește sa nasca pentru prima oara, iar bineințeles ca se bucura de multe sentimente și emoții unice. Vedeta va deveni mama de baiat, iar acum a dezvaluit ce vrea sa faca, dupa ce va naște. Artista are planuri mari.

- Bono, solistul trupei U2, a dezvaluit intr-un interviu pentru BBC Radio 4 ca are un frate vitreg, de existenta caruia nu a stiut nimic zeci de ani, relateaza duminica dpa. Starul irlandez a vorbit in emisiunea Desert Island Discs despre moartea subita a mamei sale, pe cand el avea 14 ani, si despre…

- Simona Gherghe este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV de la noi. Aceasta și-a inceput cariera in televiziune in urma cu ani buni și a reușit sa ajunga unde și-a dorit. Ei bine, daca acum are parte de cariera la care a visat toata viața, prezentatoarea TV nu și-a caștigat primii…

- Anisia Gafton este o foarte apreciata actrița și comedianta de la noi. Vedeta a fost incurajata de toți cei din jurul ei in aceasta cariera, insa nu a avut sprijin din partea parinților. Deși nu a avut sprijinul lor, artista nu a renunțat la visul ei și a reușit sa iși construiasca o cariera minunata…