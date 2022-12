Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 37 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10 de la Antena 1, Brigitta Gheorghe a fost eliminata din competiție. La scurt timp dupa, Florin Dumitrescu a transmis pe Instagram un mesaj la care fanii au reacționat imediat.

- Cele trei echipe conduse de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au pornit in ediția Chefi la cuțite de aseara intr-o calatorie culinara in jurul lumii, care le-a prilejuit explorarea unor taramuri gastronomice necunoscute.

- Brigitta a fost eliminata cu 6 puncte din sezonul 10 Chefi la cuțite, insa chef Florin Dumitrescu a luat decizia de a o salva cu o amuleta puternica. Aceasta a reprezentat pentru ea inca o șansa in show-ul culinar. Vedeta a facut cateva dezvaluiri din cadrul show-ului la Xtra NIght Show, emisiunea de…

- Brigitta Gheorghe a facut mare valva in noul sezon Chefi la cuțite, fiind singura cantareața cunoscuta care concureaza in competiție, dar nu acesta a fost motivul. Dupa difuzarea ediției in care a fost salvata de la eliminare de chef Florin Dumitrescu, artista a venit la Xtra Night Show și a vorbit…

- Roxana Blenche a reușit de fiecare data sa pregateasca preparate delicioase la Chefi la cuțite, iar fosta concurenta impartașește cu urmaritorii ei din mediul online rețetele gustoase. Daca vrei sa pregatești un desert delicios de pancove cu glazura de ciocolata și nu ca ai nevoie de doar cateva ingrediente.…

- Rezultatul battle-ului șapte din ediția 27 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 1 noiembrie 2022, l-a facut pe chef Catalin Scarlatescu sa rabufneasca. Juratul a pus-o la zid pe Brigitta Gheorghe cu mai multe replici taioase. Hai sa vezi care este motivul pentru care Madalina Cafadaru a izbucnit in…

- Ediția din seara aceasta Chefi la cuțite vine cu emoții, adrenalina și multa agitație la bancurile de lucru, dar și cu noi concurenți – dupa ce, miercurea trecuta, Chef Catalin Scarlatescu a spart bomba care conținea cinci amulete. Una dintre ele i-a oferit un super-avantaj: „Cheama patru concurenți…

- Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea s-au certat la „Chefi la cuțite”, in ediția de miercuri seara, din cauza unei concurente. Tensiunea și-a facut simțita prezența in emisiunea de la Antena 1. Brigitta Gheorghe este concurenta din cauza careia Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea au avut un conflict…