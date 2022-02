Ce planuri ale PNL cu salariile și pensiile românilor Președintele PNL Florin Citu a postat, duminica, un mesaj pe Instagram, in care prezinta solutii pentru a creste salariile pentru toti romanii si da exemplul reducerii CAS de la 25% la 20% – aproximativ 317 lei in plus pentru romanii cu salariul mediu. „Solutii: 1. Reducerea contributiilor – mai multi bani in buzunarele romanilor. 2. […] The post Ce planuri ale PNL cu salariile și pensiile romanilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Președintele PNL și al Senatului, Florin Cițu, a declarat, vineri, ca formațiunea politica pe care o reprezinta susține taierea pensiilor speciale. El a precizat ca liberalii vor ca in acest an sa finalizeze reforma pensiilor și a legii salarizarii. „Anul acesta atat reforma pensiilor, cat si a salarizarii,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca bugetul pentru 2022 ar putea fi gata pana la sfarșitul anului si va urma o reducere TVA a gigacaloriei. „Incercam in acest moment ca pana la sfarsitul anului sa avem un buget de stat. Ministrul de Finante a plecat mai devreme, o sa vina cu anumite…

- Presedintele PNL Florin Citu a declarat, luni, la Senat, ca pe liberali ii intereseaza ca deficitul la pensii sa nu creasca, pentru ca, pana la urma, “ne furam caciula daca pe de o parte crestem pensiile si pe de alta parte creste deficitul la pensii”. Despre pensiile speciale ale primarilor, Citu a…