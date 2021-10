Stiri pe aceeasi tema

- Atenția sporita orientata asupra masurilor de igiena și protecție, poate reprezenta primul pas spre pastrarea sanatații in cele mai bune condiții. Indiferent de mediul de lucru sau de desfașurare a activitații, este esențial sa avem in vedere o serie de produse și masuri, care sa ne protejeze de viruși…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența din Timiș refuza sa comunice clar care sunt restricțiile valabile in Timișoara și in alte comune din județ, in funcție de rata de infectare. Refuzul celor de la CJSU precum și schimbarea de la o zi la alta a restricțiilor a dus la situații aberante in…

- Fiecare femeie are in garderoba sa o pereche preferata de pantaloni din denim. Insa, de cele mai multe ori, aceștia nu vor putea fi purtați prea mult timp, din cauza schimbarii vremii, dar și a modei. De aceea, este bine sa ai mai multe opțiuni din care poți alege. Blugii au o istorie fascinanta , reprezentand…

- Atunci cand cauți un marsupiu pentru copilul tau, este important sa știi ca nou-nascuții și bebelușii au nevoi diferite. Un nou-nascut vrea sa se apropie cu capul de piept, iar un bebeluș mai mare vrea sa-și intinda picioarele și sa vada lumea. Descopera in continuare cum sa alegi un marsupiu pentru…

- Ore suspendate la scoli in functie de cazurile CoVID din fiecare unitate Suspendarea cursurilor în scoli se va decide în functie de numarul de cazuri de COVID-19 din fiecare unitate, nu de rata de infectare din localitatea în care se afla, cum era pâna acum. Decizia…

- Programul se deruleaza in perioada 1 - 30 septembrie 2021 și se adreseaza tuturor turiștilor care vor sa petreaca un sejur pe litoralul autohton in extra-sezon.Cazarea este cu pana la 70% mai ieftina fața de cea din sezon. Ofertele hotelurilor pornesc de la 36 de lei pe noapte de persoana, potrivit…

- Horoscopul seducției te poate ajuta sa cucerești pe cineva, in funcție de zodia pe care o are. Descopera ce dezvaluie astrele despre fiecare nativ in parte și ce ai de facut ca sa poți ajunge la inima cuiva.

- O dantura sanatoasa vine cu un zambet pe masura. Insa care sunt soluțiile optime pentru un zambet perfect, care sa iți ridice stima de sine atunci cand este nevoie? Descopera in acest articol de ce este implantul dentar recomandat pacienților in cautare de tratamente personalizate pentru o sanatate…