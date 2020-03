Stiri pe aceeasi tema

- AWAKE FESTIVAL a decis sa anuleze cea de-a patra editie a evenimentului. Aceasta era programata intre 14 si 16 august 2020, pe domeniul Teleki din Gornesti, Mures, cu un line-up impresionant ce propunea ca headlineri artisti precum JP Cooper, Asaf Avidan, White Lies, Dubioza Kolektiv, Vita de Vie “In…

- Spațiile de distracții vor intra in renovare, astfel incat sa fie asigurate toate condițiile pentru siguranța copiilor și tinerilor care le vor utiliza. Masura intra in vigoare incepand de vineri, 20.03.2020, pana pe data de 05.04.2020. In Țarile Piticilor se vor vopsi toate ansamblurile de joaca și…

- Virgin Radio Romania primește de la Media Forrest titlul de trendsetter in materie de muzica in Romania, in anul 2019. Titlul de TRENDSETTER 2019 este desemnat statiei radio care a difuzat de cele mai multe ori, timp de 10 saptamani de la momentul lansarii in eter, piesele care au ajuns Nr.1 in MediaForest…

- „Daca ma-ntorc in underground, dați cu toții colțu’…” zice Connect-R in freestyle-ul care a zdruncinat prin versuri studioul Virgin Radio Romania. Amuly și Connect-R au cantat LIVE in premiera piesa „Muzica” la Virgin Radio Romania in emisiunea Lizei Sabau și a lui Gabriel Fereșteanu. Alaturi de cei…

- „Please Excuse Me" a debutat in fruntea clasamentului american al albumelor pe 21 decembrie 2019, iar acum este a patra oara cand ocupa aceasta pozitie. Pe locul al doilea in topul Billboard 200 s-au clasat Post Malone si „Hollywood"s Bleeding", in urcare trei pozitii, dupa ce, in a 23-a saptamana de…

- DJ Sava colaboreaza pentru prima data cu Elianne și lanseaza „Ador”, piesa ce transmite printr-un singur cuvant tot ce un indragostit ar putea simți. Muzica și versurile ii aparțin lui Ștefan Mihalache, iar videoclipul plin de dinamism, in regia lui Alex Volintiru, reda o poveste de dragoste pasionala…

- Doi dintre cei mai iubiți artiști din muzica electronica, Martin Garrix și Dua Lipa, marcheaza astazi 3 ani de la lansarea uneia dintre cele mai bune producții din muzica electronica, „Scared To Be Lonely„. Martin Garrix & Dua Lipa au generat multa rumoare in mediul online in anul 2017, cand toata lumea…

- A venit și acel moment in care-i spunem HELLO unei noi decade, dar in egala masura putem concluziona ca THE TEENIES a fost, fara niciun dubiu, una dintre cele mai importante perioade in istoria muzicii dance. Ultimii ani au venit cu cea mai frumoasa poveste pentru ceea ce inseamna curentul electronic…