Ce piesa va canta Roxen la Eurovision 2021 „Amnesia” este piesa pe care Roxen, reprezentanta noastra in concurs, o va interpreta la Eurovision Song Contest. Odata cu incheierea etapei naționale, juriul a decis melodia Romaniei la ediția cu numarul 65 a concursului internațional. Piesa „Amnesia” da voce starilor și sentimentelor lui Roxen din ultima perioada. Este o melodie despre oameni, iubire și voința și da voce fiecarei persoane care nu a fost auzita pana acum, la fel cum reiese și din textul din incheierea ei: „For every scream that was not heard”. „Amnesia” are un mesaj plin de emoție, iar…