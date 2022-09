Stiri pe aceeasi tema

- Charles al III-lea a fost proclamat astazi, oficial, rege al Marii Britanii. Vineri seara, el a susținut primul discurs public in calitate de nou suveran al Marii Britanii. El a parasit Castelul Balmoral, vineri dupa-amiaza, și a ajuns la Londra, la Palatul Buckingham alaturi de soția sa, regina consoarta…

- Majestații Sale CHARLES al III-lea, Regele Regatului Unit al Marii Britanii și al Commonwealth-ului Majestatea Voastra, Suntem profund mișcați de trecerea la Domnul a regretatei Regine Elisabeta a II-a, mama iubita a Majestații Voastre și Suveran al Regatului Unit și al Commonwealth-ului, in ziua de…

- “Majestații Sale CHARLES al III-lea, Regele Regatului Unit al Marii Britanii și al Commonwealth-ului Majestatea Voastra, ​Suntem profund mișcați de trecerea la Domnul a regretatei Regine Elisabeta a II-a, mama iubita a Majestații Voastre și Suveran al Regatului Unit și al Commonwealth-ului, in ziua…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit la 96 de ani, inconjurata de familie, la Castelul Balmoral, care a fost de mult timp unul dintre locurile preferate ale suveranei. Charles, print de Wales, a devenit regele Marii Britanii.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit , a transmis joi televiziunea de stat britanica, BBC, care a preluat anunțul facut de Palatul Buckingham. „BBC iși intrerupe programul obișnuit pentru a face un anunț important”, a spus prezentatorul de știri BBC și jurnalistul galez Huw Edwards. Dupa…

- Charles, noul rege al Marii Britanii, a facut joi urmatoarea declaratie dupa moartea mamei sale, Regina Elisabeta – transmite Reuters. ”Moartea iubitei mele mame, Majestatea Sa Regina, este un moment de cea mai mare tristete pentru mine si pentru toti membrii familiei mele. Plangem profund trecerea…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit joi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 ani, la castelul Balmoral din Scoția.Știrea a fost anunțata de CNN. „Regina a murit in pace la Balmoral, astazi dupa-amiaza. Regele (Charles) și regina consoarta vor ramane la Balmoral in aceasta seara și se vor…

- In ultima perioada, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost nevoita sa renunțe la unele activitați și intalniri din cauza starii sale de sanatate. De-a lungul timpului, suveranul a avut mai multe internari in spital și chiar intervenții chirurgicale, scrie CNN. Suverana a avut in ultimii ani…