Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat, joi, o hotarare ce stabilește care sunt excepțiile de la masura carantinei ce se aplica persoanelor care sosesc in Romania din țarile/zonele de risc epidemiologic. ​Hotararea mai stabilește suspendarea zborurilor spre și dinspre Romania, efectuate de operatorii economici din aviație, dinspre și spre statele prevazute […]