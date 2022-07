Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist a fost batut in traficul din Capitala, in timpul unei misiuni. Omul legii purta haine civile in timpul intervenției la care a ajuns sa fie lovit, in timp ce incerca sa aplaneze un conflict izbucnit in trafic. In urma incidentului trei barbați au fost reținuți.

- Pentru ca vara se apropie cu pași rapizi și au mai ramas doar cateva zile pana la startul sezonului estival, proprietarii de ștranduri din București au anunțat data oficiala la care vor deschide piscinele din Capitala. Cand se deschid parcurile acvatice și unde poți merge, in siguranța, cu copiii. Cand…

- Eugen Iancu, tatal tanarului Alexandru Iancu (22 de ani), care a murit in spitalul Sf. Ioan din Capitala la trei saptamani dupa incendiul de la clubul Colectiv, din cauza infectiilor nosocomiale. afirma ca pana in prezent au fost judecati si pedepsiti cei vinovati pentru producerea incendiului, dar…

- Zilele trecute, Argentina și Maria, doua polițiste din Iași, fiind in timpul liber, se deplasau cu mașina catre comuna Dolhești, cand au constatat ca, in fața lor, tocmai avusese loc un accident rutier. Cele doua, nu au stat pe ganduri, au ieșit imediat din mașina și au luat primele masuri la locul…

- In Saptamana Mare, zeci de copii din Ucraina au pictat oua de Paste, s-au jucat cu mascota-iepuraș și au dansat la centrul special organizat de autoritatile din Capitala la Romexpo. In timp ce copiii se distrau, mamele ii priveau de pe margine, zambind forțat. „Sa va bucurati de tot ce aveti” a fost…

- In varsta de 43 de ani, Roxana Ciuhulescu a surprins cu cele mai recente declarații. Intr-un interviu pentru fanatik.ro, ea a marturisit ca mariajul ei cu Silviu Bulugioiu merge perfect, se gandesc chiar sa mai faca un copil impreuna. Dupa divorțul de Mihai Ivanescu, Roxana Ciuhulescu și-a gasit fericirea…

- Drama unei paciente care a suferit o ruptura de anevrism cerebral a insemnat o șansa la o viața normala pentru alți pacienți aflați pe lista de așteptare pentru organe precum ficat, rinichi sau plamani. Ieri, 10 aprilie, pacienții au fost anunțați ca salvarea lor o reprezinta o femeie in varsta de 51…