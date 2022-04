Ce perne să folosești dacă suferi de alergii? Daca te trezești in fiecare dimineața cu nasul infundat, s-ar putea sa nu fie vorba de o simpla raceala, ci de o reacție alergica. Alergiile pot genera simptome mult mai grave decat se crede, iar acestea trebuie sa fie prevenite și tratate din timp. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu siguranța ca ai mai auzit de VPN pana acum, dar se poate sa nu știi exact ce este acest serviciu sau la ce se folosește. Ei bine, ești in locul potrivit, deoarece in urmatoarele randuri vei afla ce este un VPN, cum funcționeaza și de ce ar trebui sa-l folosești și tu. Ce este […] Source

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a catalogat drept „fictiune si minciuna” informatiile privind problemele de sanatate pe care le-ar avea presedintele rus Vladimir Putin, scrie agentia de presa News.ru, citand un interviu acordat de Peskov unei publicatii online. Afirmațiile vin in…

- Europenii vor suferi la fel de mult ca rusii de pe urma sanctiunilor occidentale impotriva Moscovei, a prevenit marti ambasadorul Federatiei Ruse la Paris, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Deoarece țelina este de obicei vanduta sub forma de capațana intreaga, dupa ce ai folosit cateva tije, iți va ramane mare parte din țelina. In timp ce unii oameni vor manca cu placere acele tije cu sosuri, alții ii gasesc gustul neplacut. Și radacina de țelina poate fi folosita in diverse rețete, fiarta,…

- Cearcanele sunt inestetice, dar exista multe remedii simple care le pot ameliora. Poti incerca diferite comprese cu ingrediente naturale, la indemana, care se dovedesc adesea eficiente. Totusi, deși urmatoarele remedii vor reduce aspectul cearcanelor, ele nu le vor indeparta complet. Daca banuiești…

- Dupa decolorare, este posibil ca parul tau sa fie mai uscat și mai fragil. Tocmai de aceea, este indicat sa urmezi cateva sfaturi pentru acasa, care sa te ajute sa iți menții structura firului sanatoasa. „Culoarea naturala a parului este determinata de melanocite, acele celule aflate in radacina parului,…

- Specialiștii au descoperit care este boala de care vor suferi oamenii in viitorul apropiat. Majoritatea vor fi diagnosticați cu aceasta peste 30 de ani. Din pacate, nimeni nu ii da acum importanța, iar lucrurile se vor inrautați in timp. Jumatate din populația lumii este vizata. Despre ce este vorba…

- Paharelele din sticla pot fi ceva mai dificil de curațat, insa doua ingrediente te pot ajuta sa faci acest lucru fara bataie de cap și cu rezultate uimitoare. Paharele din sticla pot fi dificil de curațat și adeseori gospodinele observa ca detergentul lichid de vase nu este indeajuns pentru a elimina…