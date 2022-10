Stiri pe aceeasi tema

- Romania reitereaza condamnarea, in termenii cei mai fermi, a așa-ziselor „referendumuri” desfașurate in perioada 23-27 septembrie 2022 in regiunile ocupate ilegal de trupele ruse in Ucraina, cu implicarea și sprijinul nemijlocite ale forțelor de ocupație ruse, ale caror rezultate finale au fost anunțate…

- Insarcinatul cu afaceri SUA la București, David Muniz, susține ca Romania este un pol de stabilitate in regiune, iar in fața agresiunii rusești in Ucraina, țara noastra reprezinta ancora SUA in aceasta parte a Europei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat vineri ca a decis declararea drept persona non grata a unui reprezentant al Ambasadei Federației Ruse la București, potrivit unui comunicat de presa. Ambasada a fost informata cu privire la aceasta decizie din dispoziția ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu,…

- Activistii de mediu de la Agentia de Investigatii de Mediu (EIA – Environmental Investigation Agency), un ONG cu sediul la Londra, au realizat anul trecut o investigatie de presa pe tema contrabandei cu freon. Au aratat cum buteliile cu freon aduse din China, prin Ucraina sau Turcia, intra in Uniunea…

- Ministerul Afacerilor Externe a respins ferm, joi, demersul vicepresedintelui Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, care a publicat pe o retea de socializare „o harta care atribuie, in mod fantezist, teritorii ale Ucrainei Romaniei si altor state vecine Ucrainei”. Potrivit…

- Doar pentru urmașii romanilor abandonați de statul roman in 1940 și expulzați in urma Dictatului de la Viena din casele lor nu se gasesc fonduri pentru plata indemnizațiilor! Guvernul Ciuca considera ca plata acestor indemnizații potrvit Legii 154, pune in pericol bugetul consolidat de stat și amana…