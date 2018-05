Stiri pe aceeasi tema

- CSM Volei Alba Blaj s-a calificat, in premiera pentru o echipa din Romania, in finala Ligii Campionilor la volei feminin, dupa ce a invins in semifinale formatia turca Galatasaray Istanbul cu scorul 3-1 (23-25, 25-17, 25-22, 25-22), sambata, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Bucuresti,…

- Echipa de volei feminin VakifBank Istanbul a invins, sambata, formatia italiana Imoco Volley Conegliano cu scorul de 3-2 (25-22, 25-21, 17-25, 15-25, 16-14), in prima semifinala a turneului Final4 de la Bucuresti, si s-a calificat in finala Ligii Campionilor. Formatia turca va intalni astfel duminica,…

- Peste o mie de suporteri din Turcia si cateva sute din Italia sunt asteptati la turneul Final Four al Ligii Campionilor la volei feminin, ce se va desfasura in 5 si 6 mai la Bucuresti, competitie organizata de CSM Volei Alba Blaj si la care vor mai participa echipele Galatasaray Istanbul, VakifBank…

- CSM Volei Alba Blaj va intalni formatia turca Galatasaray Istanbul in semifinalele turneului Final Four al Ligii Campionilor la volei feminin, pe care gruparea ardeleana il va organiza la Bucuresti, pe 5 si 6 mai. Daca echipa din Blaj s-a calificat la Final Four ca echipa organizatoare, Galatasaray…

- CSM Volei Alba Blaj va organiza turneul Final Four al Ligii Campionilor la volei feminin, pe 5 si 6 mai, la Bucuresti, o premiera in Romania la jocurile de echipa, a anuntat, miercuri, clubul pe pagina sa de Facebook. ''Volei Alba Blaj a primit, in aceasta dupa amiaza, organizarea turneului…