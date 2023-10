Ce pensionari vor putea primi noul bonus Șeful Casei de Pensii a anunțat ca va fi introdus un bonus la pensie pentru o anumita categorie de pensionari. Romanii care vor avea peste 25 de ani de munca ar putea beneficia de un bonus la pensie. „Se poate adauga un numar de puncte de vechime, ca un fel de bonus, pentru cei care au contribuit peste stagiul de cotizare de 25 de ani la care se raporteaza valoarea punctului de pensie. S-ar putea ca pensionarii sa primeasca si un bonus daca lucreaza peste 25 de ani. Astfel, la formula de recalculare a pensiilor prezenta, la acelasi numar total de puncte contributiv, calculat pe contributivitate,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bonusuri la pensie pentru romanii care vor lucra peste 25 de ani. Șeful CNPP anunța noua varianta de calcul a pensiilor Romanii care vor lucra peste 25 de ani ar putea sa beneficieze de un bonus. O parte dintre pensionarii romani vor putea primi bonusuri, in functie de stagiul de cotizare, a anuntat…

- Noua formula de recalculare pentru cinci milioane de pensii ale romanilor a fost prezentata, in exclusivitate la Antena 3 CNN . Daniel Baciu, seful Casei Nationale de Pensii a explicat, in direct, formula si calculele pentru recalcularea pensiilor. „Pensia va fi egala cu numarul de puncte ori cu valoarea…

- Potrivit unui proiect de lege, pensiile ar urma sa creasca, in medie, cu 16%.Cu toate acestea, unele pensii vor inregistra creșteri de peste 30%, chiar fara a ține cont de inflație. Aceste calcule au fost realizate de catre experți, avand la baza noile formule de calcul pentru pensii.„Observam ca unele…

- Fostul președinte al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Doina Parcalabu, a anunțat ca pensiile vor crește in ansamblu cu 16%, conform noilor formule de calcul propuse in proiectul de lege aflat in curs de revizuire. In mod surprinzator, exista pensii care cresc cu peste 30%, fara a ține cont…

- Este vorba despre pensionarii din sistemul public de pensii cu domiciliul in Romania, ale caror venituri sunt mai mici sau egal cu 3.000 de lei Acest ajutor este dat pe tranșe de venituri, conform președintelui Casei Naționale de Pensii - Daniel Baciu.”Chiar de luni incepem sa achitam pensiile aferente…

- Guvernul nu intenționeaza sa ia in calcul eliminarea plafonului de 0,68 RON pentru cei care au un consum mic, de pana la 100 de kilowați-ora, a declarat ministrul Energiei. „Este exclus sa luam in calcul eliminarea unor asemenea plafoane. Noi ne dorim sa pastram un pret cat mai mic la factura cetatenilor…

- Romanii platesc energia electrica la un preț mai mic, plafonat prin lege, iar acest lucru va ramane neschimbat. Social-democrații dau asigurari in acest sens și chiar poarta negocieri la nivel european ca termenul plafonarii sa fie extins. „Prețurile la energie vor ramane plafonate pana in 2025, așa…

- Noua lege a salarizarii va permite pensionarilor cu stagiul de cotizare mai mic de 15 ani sa opteze intre pensia minim garantata, care va fi calculata, insa, pe baza contributivitatii, si o indemnizatie sociala. Aceștia trebuie sa-și exprime alegerea cu trei luni inainte de aplicarea legii. Pensionarii…