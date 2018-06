Stiri pe aceeasi tema

- City managerul Capitalei, Sorin Chirita, spune ca in Romania „este moca” sa poluezi, facand referire la lipsa unei taxe de mediu, care este si una dintre cauzele pentru care in Capitala, numarul de autoturisme este in continua crestere, titreaza News.ro. „E clar ca fiecare dintre noi are treaba si la…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marti, la Guvern, ca romanii care muncesc in strainatate ezita sa se intoarca in tara daca vad ca in societatea romaneasca este tensiune.

- Ion Tiriac, cel mai bogat roman, a luat decizia de a crea ceva unic in Romania, demarand deja proiectul in acest sens. El are intentia de a de a construi o Universitate cu un urias campus care sa-i poarte numele, la marginea Capitalei. „Noi planuim treaba asta de zeci de ani. In ultimii ani am primit…

- "Romania: autoritatile ofera bani pentru fertilizarea in vitro”, titreaza New York Times si The Washington Post. Publicatiile citeaza The Associated Press, care scrie despre cele doua hotarari luate de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la propunerea primarului general Gabriela…

- Oficialii Ministerului Transporturilor susțin ca au avut in vedere includerea drumului național 66A Campu lui Neag-Herculane in Master Planul General pentru Transport. Numai ca in urma analizelor au constatat ca nu sunt indeplinite criteriile necesare pentru ca drumul sa fie inclus in acel document,…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice acuza informatii "eronate si tendentioase" referitor la declaratiile deputatului PNL Florin Roman, care a spus ca prin noul proiect al Codului finantelor publice locale se va propune ca autoritatile locale sa fie obligate sa majoreze la maxim…

- "Mi se pare in neregula ca unii cetateni sa fie taxati intr-un fel si altii sa fie tratati in alt fel. Noi am convenit impreuna cu colegii nostri de la Asociatia Municipiilor sa sustinem o taxare unitara, pe care noi am vazut-o pe medie. Domnule, e intre 0,1 si 0,2, noi am sustine, ar fi de bun simt…

- La patru zile distanța de la ultimatumul dat conducerii PSD, primarul Capitalei – Gabriela Firea – a revenit cu precizari și a afirmat ca Liviu Dragnea se incadreaza in termenul oferit pentru ca problemele și nemulțumirile ridicate sa fie luate in seama.