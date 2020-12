Ce PENSII vor avea de acum românii? S-a schimbat LEGEA Prin legea 127/2019, noua lege a pensiilor , s-au adus modificari notabile printre care și modul de calcul al pensiilor. Astfel vor exista 2 tipuri de pensii minime: pensie minima și pensie minima de urmaș Noua lege a pensiilor 127/2019 a adus modificari și in privința pensiei minime. Astfel, de la 1 ianuarie 2021, vor exista doua feluri de pensii minime, cea clasica și pensia minima de urmaș. In ceea ce privește pensia minima, acesta se va calcula in funcție de doi indicatori, respectiv salariul minim brut pe economie și stagiul de cotizare. Așadar, pensia minima garantata nu se va mai acorda… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

