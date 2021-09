Zeci de mii de aleși locali ar urma sa primeasca pensii speciale de anul viitor, așa ca impactul bugetar o sa fie unul imens in cazul in care legea nu o sa fie modificata. Sumele sunt unele foarte mari, așa ca Uniunea Europeana cere insistent sa fie aduse schimbari. Cați bani incaseaza primarii, de fapt […] The post Ce pensii speciale pot lua primarii din Romania. Cați bani incaseaza lunar in 2021 appeared first on IMPACT .