Ce pensii cresc cel mai mult din septembrie. Calculele experților - VIDEO ”Vor creste pensiile celor care nu au avut documente. De exemplu, sunt cei care au lucrat pe marile șantiere, unde documentele lor au fost plimbate de colo-colo, si in final nu se mai gasesc deloc. Conform legii, si legea e nedreapta aici, adica le incalca niste drepturi, pune problema ca pe perioadele in care nu se regasesc veniturile sa se valorifice in calcule salariul minim pe economie. Nu e corect, atata timp cat a existat o lege a salarizarii si se puteau reconstitui drepturile.Alta categorie vor fi cei care, aici iar e o chestie si neconstitutionala, si necorecta. E vorba de data pensionarii… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

