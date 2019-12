Ce pensie va avea un român cu salariul mediu pe economie, care a cotizat timp de 35 de ani la bugetul de pensii Un roman care intra acum in campul muncii si care va cotiza 35 de ani ar putea primi o pensie lunara de 1.630 de lei luand in calcul un ultim salariu net de 4.000 lei, potrivit calculelor CFA Romania, asociatie a analistilor financiari certificati international care are ca membri si reprezentanti ai administratorilor de pensii private. Din aceasta suma, 1.080 de lei provin de la Pilonul I, adica sistemul public de pensii, iar 545 lei de la fondul de pensii administrat privat Pilon II, potrivit calculelor CFA Romania care presupun o con­tributie catre P2 de 3,75% din salariul brut, la… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

