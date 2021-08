Stiri pe aceeasi tema

- Pentru fanii echipei Rapid, numele de Rica Raducanu este sinonim cu echipa din Giulești. Astazi, ajuns la 75 de ani, celebrul fost portar al Naționalei, iși duce traiul de pe o zi pe alta. Cu o pensie mica și soția bolnava, fostul mare sportiv face orice pentru a mai aduce cațiva bani in casa. Celebrul…

- Fostul portar de la Rapid, Sportul sau Steaua, ajuns la 75 de ani, a povestit intr-un interviu pentru playsport.ro despre veniturile sale dupa 50 de ani de activitate, dar și ce a ajuns sa faca pentru a mai caștiga un ban in plus. Rica Raducanu a dezvaluit fara reținere ca pensia pe care o primește…

- Unul din cei mai iubiți actori romani, Florin Piersic continua sa urce pe scena, la 85 de ani, cu o pofta de jucat nestavilita. A ajuns la o varsta onorabila, insa cu o pensie rușinoasa pentru un artist ce a incantat generații de romani in cele peste 60 de producții cinematografice și alte zeci de…

- Peste 45.000 de romani care au muncit și aici și in strainatate pot face o comparație directa intre pensia de la noi și cea din țarile vestice. Cei mai mulți traiesc in Germania, Italia și Spania, unde banii incasați de varstnici sunt și de 3 ori mai mulți ca aici. Exista inclusiv pensionari romani…

- Gigi Becali face dezvaluiri cu privire la ce se petrece in viața lui, dupa o buna perioada in care a stat departe de lumina reflectoarelor. Ce pensie europarlamentara are Gigi Becali Latifundiarul din Pipera a devenit primul roman cu pensie europeana și va primi luna o suma mai mult decat decenta. Gigi…

- Oana Lis a ajuns la capatul puterilor și este mai mult decat dezamagita de pensia pe care o primește Viorel Lis din partea statului, dupa o viața de munca. Mai exact, fostul edil al Capitalei primește lunar nici mai mult, nici mai puțin de 3.000 de lei, Oana fiind de parere ca acesta a ajuns sa ia ”cat…

- Ofițerul și-a desfașurat activitatea in mai multe domenii, precum ordine publica, paza, management stari excepționale/ control managerial intern și resurse Post-ul Dupa 30 de ani de cariera militara, Colonel Baleanu Constantin a trecut in rezerva cu drept la pensie apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- ”Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica informeaza publicul investitor cu privire la faptul ca in data de 28 mai 2021 a inregistrat adresa actionarului majoritar (reprezentat legal prin Secretariatul General al Guvernului), avand ca subiect Memorandumul cu tema: Mandatarea…