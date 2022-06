Stiri pe aceeasi tema

- Maria Ciobanu se numara printre cele mai cunoscute și indragite interprete de folclor romanesc, insa puțini știu ce pensie primește artista. Iata care este suma de bani pe care o incaseaza lunar cantareața.

- Maria Ciobanu, supranumita „Ciorcarlia muzicii romanesti" traieste de o buna perioada de timp in Statele Unite ale Americii si incaseaza o pensie frumoasa, mai mare decat cea pe care o avea in tara nostra.

- Guvernul Romaniei a anunțat mai multe masuri sociale pentru ca romanii sa poata trece mai ușor peste criza economica in care se afla Romania. Astfel, anunțul a fost facut in noapte, dupa incheierea ședinței coaliției, iar o parte din acesta ii vizeaza pe pensionarii din Romania. Printre alte masuri,…

- Renumitul compozitor Eugen Doga nu primește pensie de la stat. Maestrul a spus in cadrul unui interviu ca nu cunoaște motivul, iar Guvernul Republicii Moldova nu i-a oferit vreo explicație. „Știe și președinta actuala, și fostul știa, și celalalt”, a menționat Doga. „Nu am pensie. Nu primesc niciun…

- Serghei Mizil, in varsta de 68 de ani, a dezvaluit ce pensie are. Fiul demnitarului Paul Niculescu-Mizil a vorbit in podcastul sau, „Pe bune. Podcast cu Serghei Mizil”, cați bani primește lunar de la stat. Pe canalul sau de YouTube, Serghei Mizil a dezvaluit intr-o discuție online cu un interlocutor…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Gheorghe Turda a dezvaluit ce pensie primește. De cați bani se bucura interpretul de muzica populara, dupa o cariera stralucita de 55 de ani in lumea muzicii, dar și datorita faptului ca a fost șeful Direcției de Cultura a Ministerului de Interne. Ce a marturisit…

- Saveta Bogdan se numara printre cele mai indragite artiste de muzica populara de la noi din țara, care au incantat inimile romanilor de pretutindeni. Cu toate ca a avut o cariera stralucitoare, pensia primita nu este tocmai mulțumitoare.

- Artista de muzica populara Saveta Bogdan, in varsta de 76 de ani, s-a intors in țara dupa mai bine de trei luni, in care a locuit la fiica ei, in America. Pentru moment, interpreta nu vrea sa se stabileasca in strainatate, așa cum spusese in urma cu ceva timp. Saveta Bogdan a dezvaluit recent, ce pensie…