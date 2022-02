Stiri pe aceeasi tema

- Paula Seling are 43 de ani și o cariera muzicala de succes. Vedeta a participat la evenimente muzicale importante, precum Eurovision 2010, unde a cantat alaturi de Ovi și a caștigat locul 3, dar și colaborarea cu nume sonore precum Al Bano, Anita Doth și mulți alții. Chiar și așa, Paula Seling recunoaște…

- Andrei este fiul lui Ștefan Petreuș, cei doi, tatal și fiul, fiind continuatorii a ceea ce Frații Petreuș au inceput cu decenii in urma. Pe Andrei și Ștefan i-am intalnit la un eveniment organizat de Grupul de Acțiune Locala „GAL Valea Someșului”. Andrei Petreuș apreciaza ca muzica este extrem de importanta…

- Razvan de la Pitești, unul dintre cei mai apreciați artiști din țara noastra, a fost pasionat de muzica inca din copilarie și mereu și-a dorit sa aiba o cariera de succes. Chiar daca nu a fost susținut de la inceput de parinți, mama cantarețului este mandra pentru ca artistul iși traiește visul.

- Razvan Fodor este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din Romania. Dupa ce a cunoscut succesul ca solist al trupei Krypton, simpaticul cantareț a renunțat la muzica, acum cațiva ani, pentru a urma o cariera in actorie. Din 2020, soțul prezentatoarei emisiunii „Chefi fara limite” de la Antena 1 face…

- Ilie Nastase a dezvaluit ce pensie primește, dupa o cariera stralucita in tenis. Fostul sportiv nu se bucura de mulți bani de la stat, chiar daca toata lumea știe ca sta foarte bine din punct de vedere financiar.

- La 36 de ani, LeBron James tocmai a depașit borna de 36.000 de puncte marcate de-a lungul carierei. Deși conștientizeaza ca retragerea "bate la ușa", starul din NBA are șanse mari de a deveni cel mai bun marcator din istoria ligii nord-americane. În meciul lui Los Angeles Lakers…

- Nicoleta Dragne a fost eliminata de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, in ediția de sambata seara, 18 decembrie. Astfel ca, dupa Raluca, Mellina și Nicoleta Dragne au intrat in cursa spre eliminare din gala desfașurata aseara. Ilinca Vandici a anunțat ca cea care se salveaza prima de eliminare, cu un…

- Nastase a fost acuzat ca beneficiaza de pensie speciala. Acesta a fost parlamentar și are gradul de general – maior, cu doua stele, in retragere. “Nasty” a caștigat 58 de competiții la simplu, printre care se numara US Open in 1972 și Roland Garros in 1973.Pentru a afla ce pensie primește fostul mare…