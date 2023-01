Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2023 vine cu vești mai puțin bune pentru persoanele care nu au cotizat la sistemul de pensii de stat, dar care doresc sa cumpere vechime in munca pentru pensii. Cei interesați trebuie sa știe, de asemenea, ca exista un termen limita in care pot face acest lucru. Cat costa un an de vechime in […]…

- De la 1 ianuarie 2023 se pot acorda medicamente compensate cu 90% pentru asigurații cu pensie de pana la 1.608 lei, informeaza Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS). De la inceputul anului viitor, plafonul de pensie pana la care se compenseaza cu 90% prețul de referința al medicamentelor de…

- Majoritatea romanilor isi vor petrece, si in acest an, sarbatorile de iarna acasa, insa intr-o masura mai mica decat in anii anteriori, cand pandemia a influentat aceasta alegere, potrivit unui studiu Reveal Marketing Research. „Daca in 2020 un procent de 85% dintre romani au ramas acasa de Craciun,…

- Solista Lorelai Moșneguțu (20 de ani) a impresionat o țara intreaga, in 2017, la ”Romanii au talent” (PRO TV), cu vocea ei aproape ireala. Participarea de excepție i-a adus și marele premiu de 120.000 de euro. Au trecut cinci ani de la performanța, dar, in ciuda așteptarilor, nu a caștigat bani din…

- Romanii vulnerabili vor primi un sprijin financiar in anul 2023 pentru a plati facturile la energie electrica. O parte dintre romani iși vor putea plati facturile cu bani proveniți din fonduri europene. Mai exact, este vorba despre 1.400 de lei, primiți in doua tranșe, a cate 700 de lei fiecare. Printre…

- Deficitul de forța de munca din Romania este mai accentuat decat cel care reiese din cifrele pe care le vedem, și chiar daca nu toate sectoarele „urla dupa muncitori”, exista probleme in toate domeniile. Conform lui Romulus Badea, tax partner in cadrul...

- Liderii coaliției de guvernare PSD – PNL – UDMR s-au intalnit luni, 21 noiembrie, intr-o ședința in care s-a discutat despre pensii, ajutoarele sociale oferite pentru persoanele vulnerabile, bugetul de stat 2023 și facturile la energie. Coaliția a decis creșterea punctului de pensie cu 12,5 la suta,…

- Pe masa Parlamentului se afla un nou proiect de lege care va impune noi obligații pentru cetațenii romani. Mai precis, persoanele fizice care nu mai locuiesc la adresa de resedinta stabilita vor fi obligate ca sa notifice acest lucru la oricare serviciu public comunitar de evidenta a persoanelor. Astfel,…