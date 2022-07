Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a anunțat, marți, ca investigheaza 18 companii suspecte de manipularea piețelor și ca a amendat 24 de firme, cu peste 11 milioane de lei in total. ANRE transmite ca, in perioada 2021 – 2022, a finalizat 28 actiuni de investigatii in sectorul energiei…

- Cea mai mare PENSIE din Alba, de 41 de ori mai mare decat pensia minima in județ. Cați pensionari iau peste 10.000 de lei lunar In județul Alba, aproape 80 de persoane primesc pensii mai mari de 10.000 de lei, in condițiile in care pensia minima este de 1000 de lei. Potrivit celor mai recente date ale…

- Ajutorul financiar acordat pensionarilor nu reprezinta venit din pensie și deci nu afecteaza plafonul de compensare a prețului medicamentelor, anunța Casa Naționala de Asigurari de Sanatate. Ajutorul financiar in valoare de 700 de lei, acordat in luna iulie 2022 pensionarilor cu venituri mai mici…

- Germina Nagat, membru in Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS), a afirmat ca Traian Basescu nu a fost "servit" de niciun serviciu de informatii, iar informatiile care au aparut despre fostul presedinte legate de colaborararea sa cu Securitatea au fost "rezultatul…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, joi, intr-un interviu acordat Realitatea Plus TV, ca nu are niciun regret personal dupa locuinta statului si ca si-am cumparat un apartament foarte frumos astfel ca nu sta in mila statului roman. RA-APPS a fost cea mai decenta institutie, a lucrat cu legea,…

- Termenul de eliberare a imobilului in care isi are resedinta oficiala Traian Basescu expira pe 1 iunie, informeaza Regia Autonoma – Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), care precizeaza ca, daca fostul sef de stat nu va respecta acest termen, va fi formulata o actiune de evacuare…

- Fostul președinte Traian Basescu a fost implicat intr-un accident ușor, susțin surse din randul anchetatorilor. El ar fi lovit o mașina care era parcata și apoi s-a prezentat la sediul Poliției. Basescu a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind zero,