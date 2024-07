Stiri pe aceeasi tema

- ■ vestea trista a fost anunțata pe pagina de Facebook de actrița Alexandra Velniciuc ■ Ileana Stana Ionescu avea 87 de ani și se retrasese de pe scena in urma cu 5 ani, dupa o cariera stralucita ■ din 1959, timp de 6 ani, a jucat a jucat pe scena Teatrului Tineretului din Piatra Neamț […] Articolul…

- Cunoscuta actrița Ileana Stana Ionescu a murit duminica, la varsta de 87 de ani. Anunțul a fost facut pe Facebook de actrița Alexandra Velniciuc și pe Instagram de prezentatoarea Iuliana Marciuc.

- Marcel Iureș urca pe scena ieșeana cu spectacolul „Rosto”, in cadrul SFR 15 Organizatorii festivalului Serile Filmului Romanesc (SFR) anunța un nou eveniment special in cadrul ediției aniversare SFR 15, programata in perioada 31 iulie – 4 august 2024, in capitala Moldovei, la Iași. Actorul Marcel…

- Momente dificile in familia unei doamne a teatrului romanesc. Ileana Stana Ionescu, in varsta de 87 de ani a ajuns de urgența la spital și se pare ca se confrunta cu o serie de probleme de sanatate.

- Ileana Stana Ionescu, una dintre cele mai respectate și indragite actrițe din Romania, cu o cariera impresionanta ce se intinde pe mai multe decenii, trece prin momente grele. Marea doamna a teatrului romanesc a fost luata cu salvarea și dusa la spital din cauza unor probleme medicale. Dezvaluirea ii…

- Specialiștii au facut calcule și au aflat ce pensie va incasa șefului statului dupa pensionarea din invațamant. Anton Hadar, președinte Alma Mater, spune ca pensia se va ridica la 8.500 de lei, fara indemnizația pe care o va incasa dupa ce iși va incheia mandatul. Klaus Iohannis a adunat 42 de ani de…

- ,,Ce mai conteaza, Relule, o rochie in plus?”, a fost reacția lui SHIFT, in momentul in care a aflat ca o va impersona pe nimeni alta decat pe Ileana Sararoiu, celebra solista de muzica populara romaneasca.