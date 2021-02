Ce pensie enormă încasează de la stat un mare artist român Alexandru Arșinel, unul dintre cei mai cunoscuți actori romani, are venituri consistente de la statul roman. De-a lungul timpului, acesta a fost actor de teatru, de film, a prezentat emisiuni de televiziune și a fost director de teatru. In varsta de 82 de ani, actorul are venituri anuale de aproximativ 180.000 de lei, adica primește peste 3000 de euro pe luna. Acesta are o pensie anuala de 58.116 lei, 33.720 de lei indemnizație de revoluționar și 90.733 salariu de manager al Teatrului de Revisa „Constantin Tanase”, potrivit B1.ro. Conform spuselor lui Alexandru Arșinel, veniturile sale sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

