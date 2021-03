Ce pensie avea Cornelia Catanga? Familia artistei se confrunta cu mari probleme financiare

Stiri pe aceeasi tema

- Durere mare in familia Corneliei Catanga. Regina muzicii lautarești s-a stins din viața in aceasta dimineața. Artista a murit cu sufletul strans. In ultimii ani de viața s-a infruntat cu multe necazuri și a trait permanent cu grija zilei de maine. Și-a pierdut casa, iar lipsa de pe scena, determinata…

- Cornelia Catanga avea grave probleme de sanatate și asta inca din trecut. Regretata interpreta de muzica lautareasca a suferit un infarct in anul 2019, dar pe care a reușit sa il depașeasca. Din pacate insa, de aceasta data nimeni și nimic nu a mai putut sa o salveze pe celebra artista.

- Documentarul despre viata cantaretei Tina Turner este un "ramas bun" pentru fani, potrivit sotului artistei, scrie BBC, informeaza News.ro. Filmul in doua parti, care va avea premiera in weekend, arata cum a cunoscut faima, dar vorbeste si despre casatoria abuziva pe care a avut-o cu Ike Turner…

- Deși de multe ori nu ai cum sa previi anumite probleme financiare, ele fiind declanșate de lucruri care nu se afla sub controlul tau, unele probleme pot fi ocolite sau minimizate, daca iți organizezi veniturile intr-un mod inteligent. Bineințeles, organizarea are la baza cunoașterea prioritaților și…

- Horoscop 28 februarie 2021. Astrele îți aduc cele mai bune vești pe ziua de azi. Afla ce îți rezerva ziua aceasta și care sunt planurile de luni. Horoscop 28 februarie 2021. Berbec Astazi trebuie sa va relaxați, lasați la o parte stresul pentru ca nu va face…

- Persoanele infectate cu tulpina britanica a coronavirusului dezvolta alte simptome fața de cele infectate cu varianta originala, arata un studiu realizat de curand. Potrivit cercetarilor efectuate de Oficiul pentru Statistici Naționale din Marea Britanie, persoanele care au contractat noua tulpina a…

- Fiul fostului lider PSD, Valentin Dragnea, a luat deciza ca echipa pe care el o finanteaza, Turris-Oltul Turnu Magurele, din Liga a 2-a, sa se retraga din campionat. Valentin Dragnea, baiatul lui Liviu Dragnea, a decis sa nu mai susțina financiar clubul, care in aceasta iarna a ramas fara aproape…

- Alexandra de la Insula Iubirii este in culmea fericirii! Fosta ispita le-a dezvaluit de curand fanilor ca este insarcinata. Din pacate, tanara a marturisit ca se confrunta și cu unele probleme. Iata despre ce este vorba, dar și mai important, cand urmeaza sa nasca!