Stiri pe aceeasi tema

- Participarea la Pilonul II de pensie este obligatorie pentru persoanele in varsta de pana la 35 de ani, care au inceput sa munceasca. Baza de calcul a contribuției la fondul de pensii administrat de companii private este aceeași cu cea stabilita pentru contribuția de asigurari sociale. Cați bani ai…

- Dupa cum bine se știe deja, in Italia se afla una din cele mai mari comunitați de romani, mare parte dintre aceștia aflandu-se legal și cu taxele platite la zi. Dar, așa cum se intampla peste tot, actuala situație de criza influențeaza considerabil și veniturile romanilor de aici. In acest context,…

- David Popovici, dublu campion european la 100 si 200 m liber, a promis ca va redeveni cel mai rapid inotator din lume, dupa esecul de la Mondialele din Japonia, unde nu a reusit sa-si apere titlurile mondiale la Fukuoka (Japonia), duminica, cu prilejul sosirii acasa pe aeroportul Otopeni. David Popovici…

- "Ma simt mai motivat ca niciodata si mai puternic". Sunt primele declaratii facute de inotatorul roman David Popovici, la intoarcerea de la Mondialele din Japonia. El a mai spus ca a realizat cat de puternica este sustinerea celor de acasa.

- Indragitul actor roman, Cornel Palade a fost invitat la emisiunea ”La Maruța”, acolo unde a vorbit despre provocarile vieții sale. Timp indelungat, el a imparțit scena cu Romica Țociu, aducand bucurie și amuzament publicului roman. In ciuda anilor de munca și al reușitelor sale, actorul are o pensie…

- A plecat din țara dorind sa traiasca experiențe de neuitat și sa se intoarca acasa cu amintiri frumoase, insa realitatea a fost cu totul diferita. Un roman a povestit ce a pațit in vacanța din Albania. A dezvaluit in mediul online ce anume l-a dezamagit atat de mult. Un roman a povestit de ce l-a […]…

- Cu peste 8,04 milioane de participanți la Pilonul II de pensii, valoarea activelor a depașit 103,2 miliarde de lei in primul trimestru din acest an, insa 70% dintre aceste active sunt deținute de doar 25% dintre participanți, in timp ce 20% dintre participanți au in conturi sub 1.030 de lei, arata datele…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, legea privind aprobarea ordonantei de urgentatilde; a Guvernului 47 2021 pentru completarea art. 1 din Legea nr.49 1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi.Scopul actului normativ il reprezinta acordarea…